ФОТО: Строительство Rail Baltica на набережной продолжается, будут новые ограничения в движении

После завершения строительных работ на набережной Генерала Радзиньша со стороны Рижского центрального рынка в конце недели будут изменения в организации дорожного движения — в дальнейшем движение будет организовано по уже реконструированному участку улицы, сообщили порталу Delfi в Рижской думе.

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Со стороны Центрального рынка на набережной Генерала Радзиньша полностью реконструировано дорожное покрытие, в том числе на одной стороне моста через городской канал. Теперь строительные работы начнутся с другой стороны набережной, а также на других участках проекта интеграции Rail Baltica в инфраструктуру центра Риги.

В рамках проекта реконструируются несколько перекрестков — пересечение набережной Генерала Радзиньша, набережной 11 ноября и улицы 13 января, пересечение набережной Генерала Радзиньша и улицы Тургенева, пересечение набережной Генерала Радзиньша и улицы Пушкина. Также планируется перестройка перекрестков улиц Тимотея и Тургенева, улиц Гоголя и Гайзиня.

Ведется полная реконструкция набережной Генерала Радзиньша, что включает в себя все подземные и другие инженерные коммуникации — водопровод, канализацию, системы газоснабжения, электроснабжения, распределительные сети и т.д. Меняются сети теплоснабжения и на улице Гоголя. На всем участке будет восстановлено покрытие велосипедной дорожки, а также построена рампа для пешеходов и велосипедистов, которая соединит улицу Маскавас с планируемым железнодорожным мостом Rail Baltica через Даугаву.

Пешеходный туннель на улице Гоголя у ​​Центрального рынка переоборудуют в велостоянку. На улицах Маскавас и Гоголя предусмотрена реконструкция контактных сетей трамваев и троллейбусов. В рамках проекта будут реконструированы два моста через городской канал — на улице Маскавас и на набережной генерала Радзиньша. На городском канале предусмотрены строительные работы рядом с территорией, где раньше располагался торговый центр Titāniks. Для обеспечения доступа к каналу будут построены лестницы, пандус и причал.