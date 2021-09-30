ФОТО: студенты на пикете просят разрешить учиться без Covid-19 сертификатов
Foto: DELFI

В четверг, 30 сентября у Сейма собрались несколько десятков студентов. Участники пикета просили разрешить учиться очно тем, кто не вакцинировался от Covid-19.

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В пресс-релизе, который распространили организаторы пикета, акция называется "Разрешите учиться!".

Участники выступили против правил, согласно которым с 10 октября учиться очно смогут только привитые от Covid-19 студенты.

Участники пикета выдвинули ряд требований, в том числе призыв разрешить здоровым молодым людям самостоятельно решать, использовать ли им защитные маски.

Также участники протеста просили отказаться от тестов на Covid-19, заменив их письменным заявлением о состоянии здоровья.

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