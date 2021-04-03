ФОТО. У центров вакцинации в Риге образуются очереди
Foto: LETA

В субботу в Риге заработали три центра массовой вакцинации от Covid-19, и в двух из них в первой половине дня выстроились очереди, отмечает агентство LЕТА.

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В самом большом пункте массовой вакцинации, расположенном в центре Atta, уже к 10 часам утра выстроилась большая очередь из нескольких десятков человек.

У пункта массовой вакцинации в выставочном центре на Кипсале очередей не было, процесс шел гладко, хотя работало лишь около трети кабин для вакцинации. Наблюдать за процессом приехала руководитель бюро вакцинации Эва Юхневича.

Наибольшее недовольство людей наблюдалось в гастрономическом павильоне Рижского центрального рынка, где сегодня также начал работать пункт массовой вакцинации. Здесь процесс задерживался, и люди стояли у входа под дождем до получаса. Позже им вынесли стулья.

Люди жаловались, что, хотя они прибыли вовремя или даже раньше, время вакцинации значительно отличалось от времени записи.

Как сообщалось, в первый день работы центров массовой вакцинации планируется вакцинировать 2800 человек.

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LETA

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LETA

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