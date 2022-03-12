Фото: У Дома конгрессов плетут маскировочные сетки для украинской армии

В сквере возле Дома конгрессов проходит мероприятие, на котором любой желающий может поучаствовать в плетении маскировочных сеток для украинской армии, сообщает LETA.

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Акция "Элиза" проводится в знак солидарности с женщинами Украины, в ней участвуют уже более 1500 женщин не только со всей Латвии, но и из других стран. Женщины плетут сетки, которые необходимы для маскировки бронетехники и машин с гуманитарным грузом. Более 70 метров сетки, сделанной в рамках этой акции, уже отправлены в Украину. Акцию придумала Иева Адамсоне, художница, которая обычно занимается латышской народной одеждой.

12 марта, в субботу, к акции может присоединиться любой желающий. По словам Инесе Лукашевски, представительницы художницы, когда проект начинался, они не думали, что отклик будет таким большим, и поддержат его не только желающие плести сетки, но и магазины тканей, рыболовные магазины и текстильные предприятия по всей Латвии.

По словам Адамсоне, сейчас женщины по всему миру на волонтерской основе поддерживают украинскую армию тем, что изготавливают маскировочные сетки и тканевые полоски для них, учат других делать их и обеспечивают доставку готовых изделий Украину.

Мероприятие будет проходить 12 марта с 10:00 до 16:00, заранее записываться не нужно.