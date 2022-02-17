ФОТО. У памятника Свободы развернули 30-метровый флаг Украины
Foto: LETA

В четверг в рамках Недели Украины в Риге у памятника Свободы состоялось мероприятие "Флаг за мир на Украине", во время которого был торжественно развернут 30-метровый украинский флаг, сообщили в управлении коммуникации Рижской думы.

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В мероприятии приняли участие посол Украины в Латвии Александр Мищенко, мэр Риги Мартиньш Стакис, вице-мэры Эдвард Смилтенс и Линда Озола, депутаты думы, представители МИД и Минобороны, депутаты Сейма.

Участники мероприятия также исполнили гимны Латвии и Украины.

Мищенко поблагодарил Латвию и Ригу за солидарность с народом Украины, которая подтверждает, что Украина не одинока в борьбе за сохранение своей независимости.

Неделя Украины завершится в воскресенье, 20 февраля, акцией у посольства Украины (бульв. Калпака, 3), где все желающие с 12.00 до 18.00 могут зажечь свечи в знак солидарности с ней.

ФОТО. У памятника Свободы развернули 30-метровый флаг Украины
Foto: LETA
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