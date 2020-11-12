ФОТО: у памятника Свободы в Риге прошел пикет в поддержку осужденного за шпионаж Бурака

В четверг, 12 ноября, возле памятника Свободы прошла акция в поддержку бывшего сотрудника МВД Латвии Олега Бурака , которого суд Видземского предместья Риги ранее признал виновным в шпионаже в пользу России и приговорил к 15 годам тюремного заключения.

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"Приговор Олегу Бураку не просто суров — он беспрецедентен", — заявил один из участников акции Мирослав Митрофанов. "Подобный приговор возможен только в атмосфере шпиономании. Мучить больного пенсионера, более 10 лет назад покинувшего службу — это просто непорядочно", — считает он.

Митрофанов уверен, что во время своей службы Бурак нажил себе неприятелей как в структуре, в которой работал, так и среди представителей спецлужб. Политик также связал обвинения в шпионаже с тем фактом, что Бурак жертвовал деньги представляемому Митрофановым Русскому союзу Латвии, "который Полиция безопасности (сейчас — Служба госбезопасности, — прим. ред) публично критиковала".

Полковник-лейтенант Олег Бурак занимал пост начальника отдела учета огнестрельного оружия Информационного центра МВД до 2006 года. Свой пост и службу в полиции он оставил после достижения пенсионного возраста.

Служба государственной безопасности задержала Бурака 16 октября 2018 года. В ходе расследования данного дела СГБ изъяла несколько носителей данных, которые содержали более 13 000 файлов, самодельное оружие и взрывные устройства, на приобретение которых у Бурака не было разрешения. Также оперативники нашли несколько видов оборудования, которое используется для оперативной работы и его запрещено использовать частным лицам.

Прокуратура инкриминировала ему четыре статьи: шпионаж, незаконный оборот огнестрельного оружия, распространение порнографии и незаконный оборот оборудования, предназначенного для оперативной работы.

Сам Бурак уверен, что дело о шпионаже Служба государственной безопасности (СГБ) на него завела из-за его сообщений о коррупции, сообщила Delfi его адвокат Янсоне.