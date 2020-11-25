ФОТО: У здания правительства прошел митинг против новых ограничений из-за Covid-19
Foto: LETA

Около 100 человек собралось возле здания правительства, чтобы выразить недовольство новыми ограничениями, введенными в связи с Covid-19.

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Свою заявку на проведение пикета подали общество Stabilitātei — Jā! ("Стабильности — Да!") и некое частное лицо. Первый должен был выразить поддержку предпринимателям и всем работающим во время ЧС, а второй планировался в защиту маникюрных салонов.

Один митинг должен был быть на 40 человек, другой на 30, но они фактически слились в один. Полиция призывала собравшихся соблюдать дистанцию.

Протестующие продемонстрировали нагробие на могиле сферы гостеприимства – гостиниц, общепита и туризма, а также принесли с собой розовый гроб с женским манекеном, символизирующим похороны индустрии красоты.

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