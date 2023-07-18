ФОТО: улица в центре Риги ушла под воду после ливня

После проливных дождей в воскресенье на время оказалась затопленной улица Цитаделеc в Риге.
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"В воскресенье, 16 июля, после проливных дождей в Риге у теннисных кортов Рижского технического университета была сильно затоплена улица", — сообщил порталу Delfi читатель Дайнис.
Уже сообщалось, что в воскресенье, 16 июля, прогнозировались грозы, поэтому Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии издал оранжевое предупреждение — ожидался риск резкого повышения уровня воды и затопления территорий из-за ливней.
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