фОТО. Универмаг Stockmann открыл поилку для собак

Универмаг Stockmann открыл поилку для собак, которую установили у входа в Stockmann со стороны улицы Гоголя (возле сада Stockmann).

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16 июля возле универмага Stockmann состоялось мероприятие по открытию поилки, которое вместе со своими четвероногими любимцами посетили известные в обществе люди из кругов предпринимателей, средств массовой информации, театра, музыки и искусства, в том числе актриса Дарта Даневича, художница Иева Бондаре, участник "Евровидения" Йоран Штейнхауерс и др.

"Сегодня мы с большим удовлетворением делаем еще один шаг вперед, заботясь о лучших друзьях человека — собаках. Благодаря открытой нами поилке для собак у покупателей появятся новые впечатления в их опыте посещения универмага", — говорит директор универмага Stockmann Даце Голдмане.