ФОТО. В Алуксненском крае откроется еще один Центр размещения просителей убежища — за 3 млн евро

Чиновники Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) с партнерами по проекту посетили новый филиал Центр размещения просителей убежища Liepnā на 252 человека. Помещения бывшей школы-интерната в Лиепнасской волости Алуксненского края откроют в августе.

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По словам главы PMLP Майры Розе, Латвии надо быть готовой к разным сценариям развития геополитических событий, в том числе и, возможно, большему притоку беженцев.

За последних три года число просителей убежища в Латвии выросло втрое, создав серьезную нагрузку на миграционные службы. Новый центр размещения сможет принять до 252 постояльцев. Предполагается также, что новый центр может использоваться для временного размещения гражданских жителей Украины, которые через Латвию транзитом направляются в Европу.

В здании произведены существенные улучшения — замена крыши, постройка забора и обновление систем отопления, электроинсталляции и водоснабжения. Оборудована система для обнаружения пожаров и сигнализации, оборудована кухня и санитарные помещения (души, туалеты), также произведен косметический ремонт помещений. Общая смета проекта — 3 080 933,15 евро, из которых 90 % оплатила Еврокомиссия, а 10% — софинансирование из госбюджета.

Основной Центр просителей убежища Mucenieki был открыт в 1997 году в 17 км от Риги на территории бывшей военной базы. Там можно разместить 400 человек. На его обустройство потратили 119 5212.32 евро.