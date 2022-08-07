ФОТО: В Болдерае построена защитная дамба длиной почти два километра

В конце июля было введено в эксплуатацию Болдерайское противопаводковое сооружение, которое защитит жителей Болдераи от последствий вызванного ветром подъема уровня воды в реке Бульупе. Об этом сообщает пресс-служба Рижской думы.

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Новая защитная дамба расположена на правом берегу Бульупе на участке улицы Лиела от улицы Грантс до улицы Каптейни. Дамба имеет длину 1,9 км и высоту 2,5 метра. В ходе строительства плотины велась установка деревянных свай, шпунтовых стен и железобетонных конструкций для укрепления берегов, а также строительство инженерных коммуникаций.

Сердцевину защитной дамбы составляют геосинтетические мешки с песком из акватории Бульупе. Перекачиваемый грунт упаковывался в специальные мешки и укладывался в линию строительства плотины, образуя в дальнейшем ядро ​​защитной плотины. Эта технология максимально ограничивает возможность просачивания грунта на соседние участки, дороги и улицы, а также предотвращает вторичное загрязнение реки.

Foto: Rīgas dome

Также было осуществлено строительство и монтаж четырех насосных станций ливневой канализации. Насосные станции предохраняют защитную дамбу от размыва и позволяют откачивать дождевую воду во время паводков – в случаях повышения уровня воды дождеприемники подпотока закрываются автоматическими затворами (клапанами), а дождевая вода откачивается дождевой откачкой станции.

Помимо строительства защитной дамбы, Рижское самоуправление благоустроило территорию, создав зоны отдыха и озеленив ее.

Foto: Rīgas dome

Болдерайское противопаводковое сооружение было создано по проекту, который реализуется с 2014 по 2020 гг. Цель проекта - адаптация к изменению климата, снижение высокого риска наводнений в окрестностях Болдераи и обеспечение жителей качественной жилой средой, а также конкурентоспособность и дальнейшее развитие экономической деятельности.

Строительные работы в Болдерае проводила EKO Rent, надзор за строительством осуществляла фирма SIA "Jurēvičs un Partneri".

Foto: Rīgas dome

Foto: Rīgas dome

Foto: Bolderājas pretplūdu aizsargbūve

Foto: Rīgas dome

Foto: Rīgas dome

Foto: Rīgas dome

Foto: Rīgas dome

Foto: Rīgas dome



