ФОТО: В Цесисском замке нашли уникальную древнюю надпись

В Южной башне Цесисского замка при осмотре отреставрированной винтовой лестницы, которая была недоступна в течение нескольких веков, был найден камень с уникальной надписью, выцарапанной во второй половине XVI века, сообщил порталу Delfi историк Гундарс Калниньш.

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По словам историка, это самое древнее и наиболее культурно значимое послание, высеченное на каменной поверхности, которое сохранилось в Цесисском замке. Текст на латинском и немецком языках уже частично расшифрован.

На прошлой неделе Калниньш заметил неизвестную ранее царапину на камне в вечернем свете, проникающем через амбразуру, — тщательно выгравированный гербовый щит. Вокруг были выгравированы инициалы WKVA, которые также можно увидеть в середине камня. В центре щита был изображен знак собственности или дома. В средние века городские жители использовали такие рунические знаки как своего рода герб. Владелец маркировал свои ценности знаком дома, а также использовал его в качестве подписи и печати. Форма декоративного щита типична для второй половины XVI века.

Рядом со щитом, на поверхности камня, были обнаружены строки текста, которые со временем стали исчезать, но были еще разборчивы. Прочитать косую надпись на правой стороне камня удалось в первый же вечер. Стихи, написанные на латыни, являются выдержкой из письма апостола Павла к римлянам: "Si Deus pro nobis quis contra nos" или "Если Бог с нами, кто против нас".

Под гербом готическими буквами на нижне-немецком диалекте нацарапаны еще две строки. Точную расшифровку трудно читаемого текста еще предстоит сделать в ходе дальнейших исследований, но историки в настоящее время интерпретируют его суть как желание положиться на Бога в час тяжелых испытаний.

Foto: Līvas Āboliņas zīmējums

По словам историка, содержание обоих посланий гласит, что надписи были сделаны в условиях напряженности, возможно, во время осады замка. Первая осада Цесисского замка после трех веков мира произошла в 1577 году. Этот эпизод Ливонской войны вошел в историю как одно из самых трагических событий XVI века в Европе. На протяжении пяти дней русская тяжелая артиллерия сносила стены замка, пока осажденные, не желая оказаться в плену у царя Ивана Грозного, сами не подорвали себя с помощью пороха. Трагедия унесла жизни нескольких сотен ливонцев, которые надеялись найти безопасное убежище в могущественном Цесисском замке.

Технический дизайн и глубина гравировки указывают на то, что царапины на поверхности камня были нанесены острым железным инструментом. Автор надписи с большой долей вероятности использовал нож, не слишком заботясь о том, что твердый камень притупит заостренное лезвие.

В настоящее время текст на камне можно прочесть только при особом освещении. Камень, на котором нацарапаны послания, в свое время был покрыт известью, как и внутренние стены башни. Контраст между белой отделочной поверхностью и глубокими линиями в доломитовом камне был достаточно велик, чтобы надписи можно было легко прочесть даже в царившем в башне полумраке.

Только начиная с прошлого года, когда в Южной башне были восстановлены перекрытия и винтовые лестницы, специалисты смогли приступить к скрупулезному изучению постройки. Башня, где был сделана уникальная находка, является выдающимся шедевром средневековой военной архитектуры. Ожидается, что она откроется для посетителей уже в ближайшее время.