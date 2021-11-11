ФОТО: В честь 11 ноября на набережной в Риге зажгли свечи

День Лачплесиса — день памяти воинов, которые погибли, сражаясь за независимость Латвии. В этом году его отмечают спокойно: в Риге жители зажгли свечи на набережной и разъезжаются по домам.

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В связи с эпидемиологической ситуацией в стране в этом году в Риге не было ни праздничных концертов, ни военного парада.

Полиция напоминает, что в Латвии действует комендантский час — начиная с 20 часов находиться на улице без реальной необходимости запрещено. Вместо этого отметить день Лачплесиса можно дома, и, например, зажечь свечку у окна.