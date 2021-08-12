ФОТО: в четверг вечером у здания правительства прошел малочисленный пикет

Вопреки ранее анонсированной акции протеста в четверг, 12 августа, у здания Кабинета министров в Риге прошел малочисленный пикет, передает репортер портала Delfi.

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Вопреки ранее анонсированной акции протеста в четверг, 12 августа, у здания Кабинета министров в Риге прошел малочисленный пикет, передает репортер портала Delfi.

У здания правительство собралось около 20-30 человек. Протестующих оказалось меньше, чем стражей порядка.

Как рассказала порталу Delfi организатор одиночного пикета Диана, она не имеет никакого отношениям к каким-либо политикам, поскольку никому из них не доверяет.

Женщина пришла в центр города с детьми, чтобы выразить свое отношение к вакцинации. В руках у протестующей был плакат: "Я за добровольный выбор!".

Других протестующих ни у здания Сейма, ни у Президентского дворца не наблюдалось.