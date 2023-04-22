ФОТО. В Чиекуркалнсе вывозят на переработку последнюю гору старых шин

Компания по управлению отходами АО "AJ Power Recycling" в сотрудничестве с крупнейшей в Латвии компанией по переработке шин и управлению окружающей средой "3R", c конце 2022 года благоустраивает в Риге территорию улицы Старта в микрорайоне Чиекуркалнс.

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Принимая во внимание инициативу Рижской думы и привлечение Государственной службы окружающей среды, к концу прошлого года с улицы Старта, 8 было вывезено 1200 тонн шин.

В настоящее время вывоз незаконно хранящихся шин проводится с территории улицы Старта 7а, откуда передано на переработку около 350 тонн шин.

Планируется, что полностью уборка территории от шин будет завершена к маю этого года, сообщает пресс-служба Рижской думы.

Огромные кучи покрышек долгое время находились под открытым небом на улице Старта, создавая опасные условия для жителей Чиекаркалнса.

Все виды шин вредны для окружающей среды и классифицируются как экологически вредные отходы. Шины разлагаются в природной среде более 100 лет, и за это время в природу могут выделяться различные вредные вещества.

После сбора использованные шины доставляются в пункт предварительной обработки, где они сортируются и перерабатываются для немедленной отправки шин на заводы, где их перерабатывают шины в гранулы, которые используются в производстве покрытий для спортивных площадок, в строительстве, в дорожном строительстве, в производстве различных ковриков и т.д.

Плата за утилизацию шин — одна из основных причин, по которой водители в Латвии до сих пор избегают утилизации шин.

Цель компании по переработке шин и управлению окружающей средой "3R" — создать в Риге современный и экологически чистый пункт утилизации отходов, чтобы сделать общедоступным сбор использованных шин.

Как отмечает Селина Ванцане, председатель Комитета по жилищным вопросам и окружающей среде Рижской думы, "удалось решить многолетнюю проблему незаконного и опасного объекта. Горе шин настал конец. Больше такого мы не допустим. После вывоза шин окрестности Чиекуркалнса стали более чистыми, за что я выражаю благодарность тем, кто участвовал в этом процессе".

Директор Департамента обращения с отходами Государственной службы окружающей среды Атис Трейс заявил, что "с тех пор, как мы начали борьбу с незаконным хранением старых шин на улице Старта, прошло шесть лет. Использовались различные механизмы для контроля ситуации. Но следует признать, что результат не был бы достигнут".

"С 2017 года территория улицы Старта находится под усиленным контролем со стороны службы Госсреды, что послужило основной предпосылкой избавления района от покрышек, и в дальнейшем уменьшим возможность складирования старых шин в другом месте. Напомню, что каждый автовладелец обязан надлежащим образом обращаться с отработанными шинами, сдавая их в один из 69 пунктов приема сортированного мусора или пунктов обмена шин", - добавил Трейс.

Член правления AS "AJ Power Recycling" Улдис Скребс сообщил: "Вывоз ранее незаконно хранившихся шин с обеих частей улицы Старта будет завершен в ближайшее время, не создавая никакой дополнительной опасности для жителей района. Принимая во внимание опыт "AJ Power Recycling" и "3R" и имеющееся спецоборудование, у нас появилась возможность проявить инициативу и оперативно решить проблему, которая годами существовала в Чиекуркалнсе".