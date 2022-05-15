ФОТО: В Даугаве ставят искусственные гнезда для нереста рыб

В настоящее время в Даугаве в самом разгаре нерест рыб. Неделю назад в реку поставили искусственный нерестовик, и теперь гнездо уже полно икры. Также замечено, что нерест некоторых видов рыб совпадает со временем цветения клена и ивы.

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Икру рыб хорошо видно в специально созданном искусственном гнезде во время наблюдения с камеры прямых трансляций, установленной в Даугаве в поселке Лиелварде. В первую неделю мая представители ассоциации "Mēs zivīm" ("Мы за рыбу") в Даугаве возле Кайбалы, Икшкиле и Клинтайне установили 440 искусственных нерестилищ для рыб, сделанных работниками Latvenergo.

Учитывая условия теплой погоды и повышение температуры воды, рыба на нерестовиках активно откладывает икру. Больше всего в гнездах нерестятся плотва и лещи, но были замечены также окунь и линь. Нерест рыбы по "часам" можно отследить, наблюдая за временем цветения деревьев. Например, в природе нерест плотвы приходится на время цветения кленов,

Foto: Nārsta laiks Daugavā

Обычно, и этот год не стал исключением, в течение недели после установки в Даугаве искусственных нерестилищ для нерестовая рыба сотрудники ассоциации "Mēs zivīm" удаляют икру, прилипшую к лапнику. Искусственные гнезда в этот период регулярно осматриваются и контролируются, в случае необходимости они переставляются.

В одном гнезде содержится около 50 000 икринок. Когда из икринок вылупятся мальки, они еще несколько дней находятся возле гнезд. Всего из гнездовой икры выживает 5-10% молоди рыб.

Начальный период жизни рыб, пока мальки находятся около нерестовиков, можно увидеть в онлайн-камерах на сайте Latvenergo ( www.latvenergo.lv ) и в соцсети Facebook.

Foto: Nārsta laiks Daugavā

Foto: Nārsta laiks Daugavā



