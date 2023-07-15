ФОТО: В Даугавпилсе построят вейк-парк

13 июля на заседании Даугавпилсской городской думы было решено выделить средства на проектирование и строительства парка для активного отдыха на озере Стропы. Вейк-парк начнет работу уже через пару лет, сообщает портал городского самоуправлению.

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Комплекс планируется построить на берегу за Даугавпилсской региональной больницей. Уже в прошлом году там были начаты работы по продлению променада в направлении улицы 18 Ноября. На этой территории появится комплекс активного отдыха с вейк-трассой и инжереными сетями, будут проведены также работы по электроснабжению территории. Комплекс будет состоять из двух зданий. Возле стоянки будет здание для регистрации посетителей, там будет магазин и удобства. Главное здание вейк-парка будет находиться на берегу озера. Там будет пункт первой помощи, раздевалки, кафе с техническими помещениями и зона обслуживания клиентов. На крыше будет смотровая платформа. Планируется также подъемник для людей на инвалидном кресле.

Вейк-трасса будет состоять из шести башен с железобетонным основанием, ее длина — 600 метров. Одновременно по трассе могут ехать семь человек. Будет также семь плавающих конструкций, чтобы вейбордисты могли учиться более интересным и динамичным трюкам. По периметру будут деревянные перекладины на понтонной конструкции, зону ожидания оборудуют скамейками и навесами.

Объявлен открытый конкурс закупок. Самоуправление предполагает выделить на проект 238 731,31 евро (71 619, 40 евро из бюджета 2023 года и 167 111, 91 евро из бюджета следующего). Документацию планируется разработать в начале следующего года, строительство запланировано на 2024-2025 годы.

Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш опубликовал у себя в Facebook визуализацию проекта, поблагодарив за нее даугавпилчанина Виестурса Балодиса,который сделал ее в 2021 году.

Вейкбординг или вейкборд — экстремальный вид спорта, сочетающий в себе элементы воднолыжного слалома, акробатику и прыжки.