ФОТО: В Даугавпилсе за 30 млн евро улучшают трамвайную инфраструктуру

Муниципальное предприятие PAS Daugavpils satiksme реализует четыре важных проекта, сообщает пресс-служба самоуправления. До конца 2023 года в несколько этапов будут реконструированы существующие трамвайные линии и построена новая, а также заменены коммуникации и благоустроена территория, прилегающая к трамвайным путям.

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Общая стоимость проектов составляет более 30 миллионов евро, и это самое крупное финансовое вложение в развитие трамвайной инфраструктуры за все время существования предприятия.

В проект новой трамвайной линии на улице Вайнедес будет инвестировано около 11,2 млн евро. Строительные работы ведутся на протяжении 1,9 км. В рамках этого проекта планируется соединить конечные остановки трамвайных маршрутов 1 и 3, построив новую трамвайную линию на улице Вайнедес.

Чтобы трамваи могли двигаться в двух направлениях, в районе Стропы строится кольцевой путь, а также дополнительные выезды из депо в сторону Стропов.

Участок трамвайной линии на улице Васарницу будет перестроен так, чтобы рельсы находились дальше от проезжей части, а между трамвайными путями и проезжей частью построят новую пешеходную и велосипедную дорожку, что позволит оборудовать остановки так, чтобы пассажиры при посадке и высадке из трамвая не находились на дороге.

На улице Ятниеку, где ранее ремонтировались контактные сети, сейчас реконструируется рельсовый путь. Строительные работы ведутся на протяжении 0,9 км, а стоимость проекта составляет около 4,6 млн евро. Несмотря на то, что ремонтируемый участок относительно невелик, работы по реконструкции планируется завершить только осенью, так как замена коммуникаций под трамвайной линией требует много времени.

На участке улицы Смилшу работы ведутся параллельно на двух объектах — по заказу самоуправления проводится реконструкция проезжей части, а по заказу Daugavpils satiksme — реконструкция трамвайной линии протяженностью 0,7 км. Стоимость проекта составляет около 3,7 млн ​​евро. Это сложный, хоть и короткий участок, так как асфальт здесь сильно разрушен, а расположенные под рельсами коммуникации в плохом состоянии.

На 2-м трамвайном маршруте реконструируется участок протяженностью 2,9 км. Стоимость этого проекта — около 11,8 млн евро. На этой линии ведется замена коммуникаций, перестройка ливневой канализации и контактной сети. По предложению пассажиров на 4-м трамвайном маршруте на улице Вентспилс появится новая остановка.

30-40 % общих расходов на проект выделяется на замену коммуникаций и благоустройство прилегающих территорий.