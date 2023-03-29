ФОТО: В депо кто-то изрисовал граффити новый электропоезд
Foto: LETA

В Вагонном депо в Риге вандалы изрисовали новый электропоезд, сообщает LETA.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В Кенгарагский участок поступила информация о том, что в Вагонном депо кто-то изрисовал граффити поезд. Была начата ведомственная проверка, рассказала агентству LETA представитель Госполиции Элина Приедите.

Представитель Pasažieru vilciens Сигита Звиедре подтвердила агентству LETA, что рисунки появились на новом электропоезде.

В Латвию поставлено уже девять новых составов производства Škoda Vagonka. Их владельцем до момента передачи Pasažieru vilciens остается Škoda Group, и именно эта компания должна охранять составы.

Как уже сообщалось, первый новый электропоезд прибыл в Ригу в июне прошлого года, второй — в июле, третий — в октябре, четвертый — в ноябре, пятый — в декабре, шестой — в январе этого года, седьмой и восьмой — в феврале.

Электропоезда перемещаются из Чехии автомобильным транспортом через Польшу и Литву.

В Риге вагоны электропоездов собираются на ширококолейных тележках, на их крышах устанавливается электрооборудование, выполняются все необходимые работы для подготовки электропоездов к наладке и пробным прокатам.

Общая стоимость всего проекта составляет 257,889 млн евро, в том числе запланирована закупка 23 новых электропоездов при софинансировании Фонда сплочения ЕС в размере 114,211 млн евро.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения (3) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Кардиолог: Доказана эффективность омега-3 в лечении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
Что нужно подростку, чтобы успешно и без стресса выучить учебный материал
Кардиолог: Доказана эффективность омега-3 в лечении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
От идеи до воплощения. Реновация многоквартирного дома
Подавленность и слабость. Невролог объясняет, зачем в рацион нужно включить омега-3
Потенциал ветровой энергии в Латвии: насколько это реально и сколько стоит
Будни курьера — какие они?