ФОТО: В DEPO сделали маскировочные сети площадью 500 кв.м. для нужд Украины

Чтобы поддержать защитников Украины, сеть магазинов DEPO по совету Земессардзе и с помощью хужодницы Иевы Адамсоне за пять часов создала камуфляжные сети общей площадью 500 квадратных метров для маскировки автомобилей, бронетехники, прицепов и гуманитарных грузов.

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Для создания маскировочных сетей общей площадью 500 квадратных метров потребовалась команда из более чем тысячи человек. Несколько дней они тщательно отбирали ткани, цвета и композиции из хлопчатобумажной ткани необходимого размера. Всего потребовалось 100 000 лоскутков защитного цвета.

Одновременно могли заниматься плетением сетей сотни сетей. Для этого создали специальную конструкцию длиной 160 метров. Сети были натянуты так, чтобы их заплетать с обеих сторон. На работу потребовалось пять часов.

Foto: maskesanas tiklus

Подготовленные сети переданы колонне Twitter, которую та отвезет в Украину. Председатель правления сети магазинов DEPO Андрис Козловскис поблагодарил всех, кто внес свой вклад в реализацию идеи: "Спасибо художнице Иеве Адамсоне, которая начала идею движения плетения сетей в Латвии и помогла ценными советами. Спасибо сотрудникам Земессардзе Владиславу Красовскому и Мартиньшу Анспоксу, которые во время семинара по консолидации управленческой команды помогли с дизайном маскировочных сетей. Спасибо руководству команды DEPO и их семьям, проделавшим амбициозную работу со страстью и интересом".

"Война не окончена, к ней нельзя привыкнуть. Наша поддержка должна быть непрерывной.

Каждый из нас может найти способ помочь защитникам Украины выиграть эту войну", — говорит Козловскис.

Foto: maskesanas tiklus

Foto: maskesanas tiklus



