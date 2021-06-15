ФОТО: В эксплуатацию сдано новое центральное здание Большой эстрады Межапарка

В пятницу, 11 июня, в эксплуатацию Бюро государственного контроля строительства сданы строительные работы этапа B2 проекта Большой эстрады Межапарка — новое центральное здание, хозяйственное здание и склады.

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Строительные работы этапа B2 были начаты в октябре прошлого года. За это время возведено шестиэтажное центральное здание эстрады, в котором четыре этажа находятся над землей, а два, общей площадью более 10 тыс квадратных метров — на подземном уровне. В куполе крыши эстрады установлено мембранное покрытие площадью в 5 324 квадратных метра. Материал мембраны соткан из волокна, производимого АО "Valmiera stikla šķiedra", и вплетен в ткань на предприятим "Valmiera Glass UK" в Великобритании. Новая крыша сцены защитит певцов от солнца, ветра и дождя, а также обеспечит качество акустики на сцене.

Также возвдедены хозяйственные постройки, перестроено здание котельной. Завершены работы по благоустройству и проложены инженерные коммуникации. Работы по заказу Департамента имущества Рижской думы выполняет предприятие АО "LNK Industries". На новой эстраде уже могут выступать 12 874 хориста, что почти в два раза больше, чем прежде, также расширенная танцевальная площадь вмещает больше танцоров. После перестройки эстрада станет для участников праздников удобнее, доступнее и безопаснее.

Обновление Большой эстрады Межапарка началось 11 марта 2016 года, когда Рижское самоупраление и Латвийский Национальный культурный центр подписали договор с архитектурными бюро Юриса Поги и Аустриса Майлитиса о разработке строительного проекта.