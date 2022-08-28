ФОТО. В Елгаве отметили Вселатвийский праздник молока, меда и хлеба

В субботу, 27 августа, в Елгаве состоялся Вселатвийский праздник молока, меда и хлеба. Были определены победители конкурсов "Самый известный латвийский мед 2022" и "Самый успешный продавец меда 2022".

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Во время праздника совместно с Латвийской ассоциацией пекарей, ассоциацией "Lauku cejāts" и молодыми специалистами Елгавской основной средней школы состоялся поход "Тропа ржаного хлеба", когда посетители могли определить силу ржаного хлеба и открыть для себя ароматы, скрытые в цельнозерновом хлебе.

На площади за домом культуры горожане и гости Елгавы приняли участие в новом праздничном мероприятии, узнавая, как жить более экологично из бесед с представителями Латвийского Университета, "Elektrum", "Zaļās jostas", Латвийского центра сельхозконсультации и т.д, Латвийского общества пекарей и Латвийского общества пчеловодов. Специалисты рассказывали, как сделать свои собственные хлебные дрожжи, говорпили о разнообразии меда, сокращении используемых ресурсов.

Кроме того посетители приняли участие еще в одной новинке — в соревнованиях по поеданию на скорость бургеров. Организатором была фирма "Oak'A Burgers". Победителем стала Синтия Эглите, быстрее всех съевшая три бургера.

В сотрудничестве с Латвийским обществом пчеловодов были определены победители конкурсов "Самый известный латвийский мед 2022" и "Самый успешный продавец меда 2022".

Лауреаты конкурса "Самый успешный продавец меда":

1-е место – Liepiņmuižas medus, пчеловод Карлис Болманис

2-е место – IK Latgales dravnieks, пчеловод Винета Шнепсте

3-е место - Olafa bites, пчеловод Олафс Балтгалвис.

Лауреаты конкурса "Самый узнаваемый латвийский мед":

1-е место – Z/S "Ārbirzes", пчеловоды Вилис и Лилита Меднис

2-е место – Z/S "Dorītes", пчеловод Янис Сулутаурс

3-е место – пчеловод Гунта Соме

В продолжение праздника на площади Герцога Екаба прошел концерт, в нем

приняли участие группа Zvaigžņu lietus, местные елгавские самодеятельные творческие коллективы – ансамбли народного танца Ex Lielupe и Ritums, вокальные ансамбль Vīzija и женский ансамбль.