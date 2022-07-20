ФОТО: В фундамент Рижского центрального вокзала Rail Baltica заложили капсулу времени

Утром 20 июля состоялась торжественная закладка капсулы времени в Рижском центральном мультимодальном узле железнодорожного проекта Rail Baltica.

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Капсула времени была подготовлена в прошлом году, в День европейской железной дороги, когда Латвия принимала "Соединяющий Европу экспресс". Теперь капсулу дополнили посланиями от вовлеченных в проект сторон для будущих поколений и заложили в фундамент нового здания вокзала.

В ходе мероприятия представители компании-застройщика Центрального вокзала BeReRix рассказали о ходе строительных работ, крупнейших запланированных в будущем этапах строительства и их влиянии на повседневную жизнь города и его жителей.

В мероприятии приняли участие министр сообщения Талис Линкайтс, председатель правления ООО "Eiropas dzelzceļa līnijas" Каспар Вингрис, руководитель BeReRix Андис Линде и исполнительный директор BeReRix Гунтис Аболтиньш-Аболиньш.

Министр сообщения Талис Линкайтс на торжественном мероприятии сказал, что Рижский центральный вокзал Rail Baltica может стать удобным, современным и дружелюбным для пассажиров транспортным узлом.

Заместитель председателя Рижской думы Вилнис Кирсис добавил, что "этот проект приближает нас к той части Европы, в которой мы хотим быть, и отдаляет нас от той части, которая будет за железным занавесом".

Информируя о работе, которая уже проделана и запланирована на будущее,

руководитель предприятия BeReRIX Андис Линде заявил на мероприятии, что более 90% проектных работ завершено, и что работы были проведены успешно, компания сотрудничала более чем со 100 партнерами.

Линде сообщил, что к настоящему времени завершен демонтаж советского бункера, строительство подземных коммуникаций и инфраструктуры Рижского центрального узла, а также строительство трансформаторной подстанции и другие работы.

Он также упомянул, что в настоящее время на территории автовокзала ведутся строительные работы, снос здания торгового центра "Титаник", частичный демонтаж тоннелей А, В и С на вокзале, строительство подпорной стены на улице Лачплеша, а также бурение свай на строительной площадке станции.

В дальнейшем планируется монтаж эстакады на улице Гоголя, завершение реконструкции улицы Лачплеша до улицы Калупес, реконструкция и благоустройство сквера на улице Прагас, строительство нового здания вокзала и строительство Южной площади Рижского центрального железнодорожного вокзала. Планируются работы по благоустройству эстакад на улицах Гоголя, Элизабетес и Дзирнаву. Также планируется строительство рампы возле автовокзала для выхода на мост.

Как известно, проект Rail Baltica предусматривает создание железнодорожной линии с колеей европейского стандарта от Таллина до границы Литвы и Польши, которая позволит связать страны Балтии с другими европейскими странами по железной дороге.