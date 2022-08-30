Фото: в Каугури открылся новый парк, со скейт-площадкой и молодежным центром

В конце августа в Юрмале появилось новое место для отдыха, прогулок и занятий спортом – Каугурский парк площадью в 3,8 гектаров. Также акончено строительство зданий, которые находятся на территории парка – дом для молодежи и здание общественных услуг.

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В парке обустроены зоны для занятий спортом и активного отдыха, площадка с уличными тренажерами площадью в 570 квадратных метров, баскетбольная площадка и площадка для катания на роликах. В парке также есть скейт-площадка на 915 квадратных метров с навесом шириной 350 квадратных метров.

Для самых маленьких посетителей парка построены игровые площадки общей площадью 1240 квадратных метров. 61 % от общей площади парка занимают зеленые насаждения, здесь также разбит декоративный сад рододендронов с прудом и устроена площадка для пикника площадью почти 500 квадратных метров.

Во время благоустройства парка здесь посадили почти 400 хвойных деревьев, в том числе 200 гордых сосен и можжевельники, и более 1300 лиственных деревьев, в том числе в том числе миндаль, орешники, рододендроны, гортензии, гримонии, спиреи и более 2000 различных многолетних растений.

Проект, который планировался долгие годы, наконец осуществлен, и у жителей Юрмалы в Каугури теперь тоже есть полноценный парк отдыха, подобный популярному лесному парку в Дзинтари, рассказывает мэр Юрмалы Гатис Трукснис.

По его словам, парк создавался, учитывая потребности и интересы разных людей — семей с детьми, молодежи, сениоров, и уже в первые дни после открытия место пользуется успехом среди юрмальчан.

Молодежный центр — это двухэтажное здание общей площадью 1805 квадратных метров. Здесь есть помещения для молодежной деятельности, в том числе музыкальная и фотостудия, техническая студия и ресурсный центр, детская игровая, а также помещения для предпринимателей — кафе, бытовые и технические помещения. На втором этаже здания расположены многофункциональный холл и офисные помещения, а также открытая терраса и место для проведения кинопросмотров под открытым небом.

В здании общественных услуг будут находится кафе и пункты проката инвентаря для активного отдыха, а также туалеты для посетителей парка.

Оба здания откроются позже, в ближайшее время пройдет аукцион по аренде тех помещений в молодежном центре и доме общественных услуг, которые предназначаются для предпринимателей. Молодежный центр откроется после завершения работ по оборудованию помещения.

В парковой зоне доступна стоянка на более чем 60 автомобилей, а также велостоянки.

Для безопасности посетителей и контроля за общественным порядком в парке работает система видеонаблюдения, мониторинг в парковой зоне будет осуществляться онлайн.

Строительные работы осуществляла компания Merks. Проект реализован при софинансировании Европейского фонда регионального развития ("Создание городского парка отдыха и молодежного центра в Каугури", № 3.3.1.0/19/I/003).

Общая стоимость проекта — 8 953 949,09 евро, из которых финансирование ЕС составляет 1 440 865,05 евро, субсидия из государственного бюджета — 140 565,73 евро, финансирование самоуправления Юрмальского государственного города — 7 372 518,31 евро.