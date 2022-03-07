ФОТО: в квартале Sporta 2 разрисовали стены в поддержку Украины
Foto: DELFI

В воскресенье, 6 марта, десятки художников приняли участие в акции по поддержке Украины – участники разрисовали стены на участке улицы Весетас в квартале Sporta 2. Портал Delfi показывает, как это было.

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В воскресенье, 6 марта десятки художников приняли участие в акции по поддержке Украины — участники разрисовали стены на участке улицы Весетас в квартале улицы Спорта 2. Портал Delfi показывает, как это было.

С помощью рисунков планируется выразить поддержку Украине, ее свободе, миру среди народов и демократии, рассказали порталу Delfi в Рижской думе.

Акцию организовал художник Дайнис Руденс по инициативе и при поддержке Рижской думы. Стены художникам выделил квартал улицы Спорта 2. Акцию также поддержали владельцы ресторанов Раймондс Зоммерс и Мартиньш Сирмайс.

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