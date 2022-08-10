ФОТО: В Латгальском парке открылась новая детская площадка с зоной для спорта

В Латгальском парке возле улицы Балву отреставрирована старая детская игровая площадка и построена новая площадка для занятия спортом с тренажерами. Обе площадки открыты для посетителей со среды, 10 августа, сообщил руководитель Департамента жилья и окружающей среды Рижской думы Эдийс Пелшс.

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В ходе работ было демонтировано старое покрытие площадки и уложено новое песочное покрытие, установлено девять игровых устройств на большой игровой площадке и шесть устройств в игровой зоне для маленьких детей, а также уложено резиновое покрытие на площадке для спорта, установлены турники, барьеры для прыжков, трамплины и тренажеры.

Возле площадок установлены штативы для велосипедов, урны для мусора, отремонтированные скамейки. Дорожки вокруг площадок обновлены.

Проект реализовал Департамент жилищного строительства и окружающей среды Рижской думы, строительные работы выполнило ООО "Fixman", на строительство было потрачено 88 400 евро без НДС.

Ранее Рижская дума приняла решение переименовать Московский сад в Латгальский парк, таким образом, парку вернули его историческое название.

Латгальский парк расположен между улицами Маза Краста, Маскавас, Балву и Коюсалас, его площадь составляет 6,2 га. Парк начали разбивать на территории бывшего садоводства в 1937 году по проекту латвийского садовника и ландшафтного архитектора Андрея Зейдакса.