ФОТО. В Латвии на шоссе приземлились американские военные самолеты
Foto: Latvijas armija

В рамках военных учений Northern Strike впервые в истории Латвии на шоссе совершили посадку самолеты американских ВВС — штурмовик А-10 и C-146 Wolfhounds .

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По данным Национальных вооруженных сил Латвии, наземную поддержку летчикам обеспечили спасатели Воздушных сил Латвии.

ФОТО. В Латвии на шоссе приземлились американские военные самолеты
Foto: Latvijas armija
ФОТО. В Латвии на шоссе приземлились американские военные самолеты
Foto: Latvijas armija
ФОТО. В Латвии на шоссе приземлились американские военные самолеты
Foto: Latvijas armija


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