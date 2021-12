ФОТО: В Латвии началось строительство первой "частной" дороги

В декабре в Латвии началось строительство Кекавской окружной дороги. Это первый масштабный проект в сфере дорожного строительства, который реализуется в публично-частном партнерстве, сообщает Latvijas Valsts ceļi.

Строительные работы изначально должны были начаться еще в первой половине 2020 года, но получилось только сейчас. Сдать в эксплуатацию шоссе следует до конца 2023 года.

Кекавская окружная дорога станет участком главной государственной автодороги A7 Рига — Бауска — литовская граница с 7,78-й по 25-й километр. Общая протяженность ее полос составит около 100 км, в том числе четырехполосной дороги — 12,22 км, двухполосной — 5,36 км, параллельных дорог и путепроводов — 20,7 км.

Также проект предусматривает строительство двух туннелей, шести мостов и путепроводов, 10 кольцевых перекрестков, двух пешеходных мостов и туннелей и 6,5 км шумозащитных заграждений.

Схема публично-частного партнерства

Впервые в истории страны индустриальный проект реализуется по схеме публично–частного партнерства. Партнеры государства сами вложат свои средства в проектирование и строительство, а затем будут содержать дорогу на протяжении еще 20 лет — до 2043 года. Латвийское государство, в свою очередь, будет постепенно отдавать партнеру вложенные деньги, а также затраты на содержание в последующие годы.

ГАО Latvijas valsts ceļi (LVC) по итогам закупки предоставило право заключить договор публичного и частного партнерства (ПЧП) о проектировании, строительстве и техническом обслуживании Кекавской окружной дороги объединению Kekava ABT, в которое входят зарегистрированный в Люксембурге инвестиционный фонд Transport Infrastructure Investment Company 2 S. C. A. SICAR (TIIC 2 S. C. A. SICAR), АО A. C. B. и OOO Binders.

Публичным партнером по проекту является государство в лице Министерства сообщения, от имени которого проект реализует LVC. Проектирование и строительство дороги не потребует финансирования со стороны государства. После окончания строительства государство в течение 20 лет полностью рассчитается со своим частным партнером.

Кекавская окружная в цифрах

В ходе реализации проекта Кекавской окружной дороги будет проложено почти 100 км полос и уложено 220 000 тонн асфальта. Кроме того, в строительстве будет использовано 450 000 тонн доломита и гранитной крошки, а также 520 000 кубометров песка.

Общая длина металлических ограждений составит 40 000 метров, а бетонных барьеров — 4000 метров. Появятся 14 искусственных построек, строители будут использовать антишумовые решения. Также в рамках проекта перестроят магистральный водопровод, газопроводы и три пересечения линий высоковольтных передач, построят сети сточных вод.

Чтобы после завершения работ следить за качеством поверхности и условиям езды по новой дороге в круглосуточном режиме, будет создан центр управления движением, в который войдут 20 камер видеонаблюдения, две метеостанции, десять сенсоров, фиксирующих поток транспорта, а также система анализа данных потока транспортных средств.

В самый загруженный период строительных работ на строительной площадке будут работать до 450 человек, а также более 100 единиц автотранспорта и 50 единиц техники.

Весной придется считаться с ограничениями

Хотя в настоящее время на месте строительства нет никаких ограничений на движение и скорость движения, не исключено, что весной следующего года водителям придется считаться с некоторыми неудобствами и потратить лишнее время в пути при поездке из Риги в сторону Бауски или при въезде в Ригу по Баускому шоссе.

Чтобы нивелировать неудобства, возле Валдлаучи и Баложи будут построены объездные дороги местного значения, по которым будет организовано движение. Водители стоит также учитывать, что организация движения может часто меняться во время строительных работ.

Почему Кекавская окружная

Участок Баускского шоссе (A7) Рига — Кекава — один из наиболее загруженных в Латвии, интенсивность движения на этом участке дороги достигает в среднем 17000 автомобилей в сутки, а на некоторых отрезках участка он порой превышает 25 200 единиц транспорта.

Интенсивность потока грузовых автомобилей на этом участке уже в три раза превышает лимит. Баускское шоссе — единственная главная дорога в стране, которая имеет по одной полосе в каждом направлении для въезда и выезда из Риги.