ФОТО: В Латвии прошли митинги противников обязательной вакцинации, полиция возбудила административные дела

Государственная полиция в субботу, 14 августа, возбудила 15 административных процессов в связи с нарушениями, допущенными в нескольких городах Латвии на акциях протеста против обязательной вакцинации.

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Процессы возбуждены в связи с незаконной организацией пикетов, незаконным использованием звуковых сигналов за пределами места проведения акций и другими нарушениями.

Нарушения зафиксированы в Риге и в других городах страны в Латгале, Видземе и Земгале. Более подробные данные о географии полиция не предоставила.

После просмотра видеозаписей с места проведения акций могут быть приняты дополнительные решения о возбуждении административных процессов.

По оценке Госполиции, акции протеста прошли мирно и уже завершились.

На одном из митингов была замечена экс-министр благосостояния и депутат Сейма Рамона Петравича (KPV LV)

В Риге в субботу митинг противников обязательной вакцинации проходил в центре города возле Памятника Свободы.

Похожая акция протеста проводилась и в Даугавпилсе.