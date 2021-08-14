ФОТО: В Латвии прошли митинги противников обязательной вакцинации, полиция возбудила административные дела

Государственная полиция в субботу, 14 августа, возбудила 15 административных процессов в связи с нарушениями, допущенными в нескольких городах Латвии на акциях протеста против обязательной вакцинации.
Процессы возбуждены в связи с незаконной организацией пикетов, незаконным использованием звуковых сигналов за пределами места проведения акций и другими нарушениями.
Нарушения зафиксированы в Риге и в других городах страны в Латгале, Видземе и Земгале. Более подробные данные о географии полиция не предоставила.
После просмотра видеозаписей с места проведения акций могут быть приняты дополнительные решения о возбуждении административных процессов.
По оценке Госполиции, акции протеста прошли мирно и уже завершились.
На одном из митингов была замечена экс-министр благосостояния и депутат Сейма Рамона Петравича (KPV LV)
В Риге в субботу митинг противников обязательной вакцинации проходил в центре города возле Памятника Свободы.
Похожая акция протеста проводилась и в Даугавпилсе.