ФОТО. В Латвии в 19-й раз прошла Ночь музеев
Foto: Mārtiņš Purviņš, DELFI

Вечером 13 мая в Риге и по всей Латвии в 19-й раз прошла международная акция "Ночь музеев", во время которой все желающие могли бесплатно посетить музеи и другие учреждения.

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В этом году в Ночи музеев приняло участие наибольшое количество участников за все годы - 244 музея и других учреждения, в том числе те, куда посетители не допускаются ежедневно.

Темой Ночи музеев в этом году являлось "созидание", включающее в себя творчество, обновление и восстановление, улучшение жизни и гениальное преобразование различных вещей, а также познание и обучение навыкам.

Как всегда, большой общественный интерес у публики вызвали музеи в центре Риги — Латвийский национальный художественный музей, Художественный музей Рижской фондовой биржи, Латвийский национальный исторический музей, Музей природы и другие.

В уютных и творческих мероприятиях с музеями на окраине Риги собралось большое количество посетителей.

Люди были готовы стоять в очереди, чтобы взглянуть на Дворец правосудия, Конституционный суд, Канцелярию президента Латвии, здание Сейма и другие места. Посетить экспозиции и мероприятия можно было в Музейном складе на улице Пулка. А рядом с Ханзас перроном состоялся спектакль, в котором мелом были отмечены границы несуществующего Музея современного искусства.

В 2020 году "Ночь музеев" в Латвии не проводилась, а в 2021 году мероприятие было виртуальным.

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