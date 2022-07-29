ФОТО: В Латвию доставлен второй состав нового электропоезда

В Латвию доставлен второй состав нового электропоезда, сообщила представитель компании Pasažieru vilciens Сигита Звиедре.

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По ее словам, на этой неделе две охраняемые грузовые машины привезли из Остравы в Ригу оставшиеся два из четырех вагонов нового электропоезда. Ходовая часть, элементы крыши и первые два вагона прибыли в Ригу еще на прошлой неделе.

Напомним, что первый состав поступил в Латвию в конце июня. В августе планируется приступить к тестированию поезда на латвийской железнодорожной инфраструктуре. Доставка электропоездов из Чехии проходит сухопутным транспортом через Польшу и Литву.

В июле 2019 года компания Pasažieru vilciens подписала с Škoda Vagonka договор о покупке 23 новых электропоездов. Договор предусматривает, что первые поезда начнут курсировать в 2022 году, а все поезда планируется доставить в Латвию до конца 2023 года.

Длина одного электропоезда — 109 метров. В каждом составе будут сидячие места для 436 пассажиров. Посадка и высадка пассажиров будет производиться на одном уровне с платформами, то есть, не придется, подниматься по высоким ступеням, что всегда было неудобно для пожилых людей и маленьких детей.

В новых электричках установлен климат-контроль, эргономичные сидения, современное оборудование — система видео и аудио-информирования, мощное подключение WiFi. Уровень шума в салоне будет низкий, поезда смогут разгоняться до 160 километров в час. Максимальную скорость они будут развивать на тех участках, на которых это позволит делать в будущем железнодорожная инфраструктура.

После приобретения новых электропоездов Pasažieru vilciens сможет ввести интервальные графики на всех маршрутах. Это означает, что поезда будут курсировать каждые 15-20 минут утром и вечером в будние дни, которые традиционно являются наиболее загруженными. Планируется, что новые поезда будут курсировать в направлении Айзкраукле, Тукумса, Скулте и Елгавы.

Общая стоимость договора о поставке 23 электропоездов составляет 257,889 млн евро. Планируется привлечь софинансирование Фонда Когезии ЕС в объеме 114,2 млн евро.