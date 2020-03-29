ФОТО: В Латвию прибыл миллион масок и респираторов из Китая

Самолет airBaltic доставил в Латвию 900 000 масок для лица и 80 000 респираторов. Специальный грузовой рейс в международный аэропорт Урумчи (Китай) и обратно выполнен по запросу Национальной службы здравоохранения, сообщает пресс-служба airBaltic.

Всего доставлено 900 000 масок для лица и 80 000 респираторов, что составило 619 коробок, 5,1 тонны или 47 кубометров груза.

Полет выполнили три пилота и два техника. Самолет Airbus A220-300 в одном направлении совершил без остановок полет длиной 4 815 км между международным аэропортом Рига и международным аэропортом Урумчи. В Китай самолет летел 5 часов 46 минут, а обратно 6 часов 35 минут.

Полет был выполнен в тесном сотрудничестве с Национальной службой здравоохранения, Министерством иностранных дел Латвийской Республики, AirLink Aviation Services и Wish Global.