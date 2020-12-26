ФОТО: В Латвию прибыла первая партия вакцины от Covid-19

В ночь на субботу, 26 декабря, в Латвию поступил первый груз с вакциной от Covid-19, сообщила в Twitter министр здравоохранения Илзе Винькеле. Она также выложила фотографии, отметив в подписи к ним, что "эти коробки — спасенные жизни, следующее Рождество с друзьями, очные репетиции хоров, путешествия, возвращение нормальной работы для медиков".

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"Это вакцина Pfizer против SARS-CoV2. И это означает — счастливого Нового года!", — поделилась радостью Винькеле.

Сегодняшняя партия вакцин содержит 9750 доз, уже 28 декабря ими начнут прививать медицинский персонал. Утром в понедельник дозы поставят в больницы, сообщает Минздрав. Там вакцины при температуре от +2 до +8 градусов можно хранить до пяти дней.

Первыми вакцины получат медики и работники Службы неотложной медицинской помощи.

Šajā kastēs ir izglābtas dzīvības, nākamie Ziemassvētki ar draugiem, koru mēģinājumi klātienē, ceļojumi, atkal normāls darbs mediķiem. Šīs kastes satur zinātnes sasniegums, daudzu cilvēku darbu. Tā ir Pfizer vakcīna pret SARS-CoV2. Tas nozīmē arī laimīgu Jauno gadu! pic.twitter.com/OgWNZ29zYN — Ilze Viņķele (@Vinkele) December 26, 2020

Ранее Европейское агентство лекарств одобрило вакцину BioNTech/Pfizer, сообщив, что препарат соответствует строгим стандартам ЕС по безопасности, эффективности и качеству. Вакцинация в ЕС начнется 27 декабря.

Директор Государственного донорского центра Эгита Поле сообщила, что в рамках единой закупки Евросоюза будут поставлены вакцины производства Pfizer/BioNTech. Они будут храниться в Донорском центре, поскольку там есть морозильные камеры, способные обеспечить необходимую для хранения температуру в -75 градусов.