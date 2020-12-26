ФОТО: В Латвию прибыла первая партия вакцины от Covid-19
Foto: F64

В ночь на субботу, 26 декабря, в Латвию поступил первый груз с вакциной от Covid-19, сообщила в Twitter министр здравоохранения Илзе Винькеле. Она также выложила фотографии, отметив в подписи к ним, что "эти коробки — спасенные жизни, следующее Рождество с друзьями, очные репетиции хоров, путешествия, возвращение нормальной работы для медиков".

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"Это вакцина Pfizer против SARS-CoV2. И это означает — счастливого Нового года!", — поделилась радостью Винькеле.

Сегодняшняя партия вакцин содержит 9750 доз, уже 28 декабря ими начнут прививать медицинский персонал. Утром в понедельник дозы поставят в больницы, сообщает Минздрав. Там вакцины при температуре от +2 до +8 градусов можно хранить до пяти дней.

Первыми вакцины получат медики и работники Службы неотложной медицинской помощи.

Ранее Европейское агентство лекарств одобрило вакцину BioNTech/Pfizer, сообщив, что препарат соответствует строгим стандартам ЕС по безопасности, эффективности и качеству. Вакцинация в ЕС начнется 27 декабря.

Директор Государственного донорского центра Эгита Поле сообщила, что в рамках единой закупки Евросоюза будут поставлены вакцины производства Pfizer/BioNTech. Они будут храниться в Донорском центре, поскольку там есть морозильные камеры, способные обеспечить необходимую для хранения температуру в -75 градусов.

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Коронавирус Ilze Viņķele SARS Ziemassvētki Twitter Vakcīna Вакцинация Евросоюз Илзе Винькеле Рождество
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