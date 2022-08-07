ФОТО: В Лиепае прошло крупнейшее авиашоу в странах Балтии

В субботу и воскресенье в Лиепайском международном аэропорту проходило международное авиашоу. Портал Delfi предлагает ознакомиться с демонстрацией летных навыков участников Baltic International Airshow 2022.

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Международное авиашоу-2022 в Лиепае стало крупнейшим шоу подобного рода в странах Балтии. Организаторы предложили посетителям шестичасовую летную программу с лучшими воздушными номерами в авиационной отрасли - разворотами истребителей, синхронными фигурами групп пилотов в небе и т.д. Некоторые элементы демонстрировались впервые в Латвии.

Кроме того организаторы Baltic International Airshow-2022 предоставили зрителям возможность понаблюдать за подготовкой самолетов и выходом их на взлетно-посадочную полосу с 270-градусным обзором.

На авиашоу можно было увидеть такие самолеты, как Boeing E-3A AWACS, истребитель SAAB JAS39C Gripen венгерских ВВС, вертолет Boeing CH-47 Chinook британских ВВС, команду двупланов Red Bull Team Blanix из Швейцарии, вертолеты американской армии AH-64 Apache и UH-60 Blackhawk, литовскую команда Iron Wolf Aerobatics на самолетах Sukhoi 26 и Extreme 42, Douglas DC-3 из Финляндии, выступление "AirBaltic Training Pilot Academy" на пяти самолетах Diamond DA40NG/DA42 и другие номера.