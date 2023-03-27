ФОТО. В Лиепае выставили подбитый в Украине российский танк

С 27 марта в Лиепае, в конце променада на ул. Целтниеку выставлен подбитый в Украине российский танк T-72B. Это та же бронированная боевая машина, которая с 24 февраля выставлялась в Риге, напротив здания посольства РФ.

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В министерстве обороны пояснили, что танк T-72B был уничтожен в бою под Бучей 31 марта 2022 года. Вооруженным силам Украины удалось обезвредить танк с помощью кумулятивного снаряда, поразившего боеукладку танка, что вызвало взрыв и сильный пожар.

В Минобороны пояснили также, что выставляемый подбитый танк — экспонат Национального военного музея Украины. На экспозицию танка заключен договор с Военным музеем Латвии.

Планируется, что в течение года танк T-72B будет выставляться и в других городах Латвии.