ФОТО: В море неподалеку от Даугавгривского мола снова обнаружили часть корабля
Foto: Mārcis Kalniņš, Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde

Часть затонувшего корабля в море неподалеку от Даугавгривского мола обнаружил энтузиаст подводной археологии, специалист группы водолазов Baltijas Ronis Юрий Шенеделев. Об этом агентству LETA сообщила Bolderājas grupa.

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Общество отправило письмо Управлению национального культурного наследия (NKMP).

В обществе допускают, что находка может быть еще одной частью корабля, фрагмент которого нашли на пляже в октябре этого года. "Возможно, это новый поворот в истории — найденный обломок может оказаться лишь частью случайно случайно обнаруженного затонувшего корабля", объясняют в Bolderājas grupa.

Водолаз зафиксировал находку на фото и готов поделиться информацией о местонахождении с ответственными учреждениями — для дальнейших исследований и защиты объекта.

Ранее сообщалось, что в начале октября, неподалеку от Даугавгривского мола волны размыли фрагмент деревянного корабля. Археологи, приступившие к раскопкам, обнаружили хорошо сохранившийся 150-летний парусник.

Общество Bolderājas grupa и клуб водолазов Baltijas Ronis считают, что в Даугавгриве пора создать морской музей — по мнению представителей организаций, подходящим местом для музея может стать Даугавгривская крепость.

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