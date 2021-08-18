ФОТО: в ожидании протестов установлены заборы у Кабинета министров

В ожидание протестов, назначенных на вечер среды, 18 августа, правоохранительные органы у здания Кабинета министров установили заборы, сообщают очевидцы.

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Изначально Рижская дума получила три заявки от частных лиц на организацию пикетов у Рижского замка и Памятника свободы в 20:00 и 21:30, однако заявления были отозваны.

Во вторник утром в Рижскую думу поступила ещё одна заявка на акцию протеста у Рижского замка с 19:30 до 21:30. Цель пикета - выразить недовольство поправками, позволяющими работодателям увольнять работников без Covid-19 сертификата.

Рижская дума подчеркивает, что каждый член общества индивидуально несет ответственность за соблюдение законов и норм.

Напомним, что в Латвии до сих пор в силе отдельные эпидемиологические ограничения. На данный момент в собраниях под открытым небом могут принимать участие не более 50 человек.