ФОТО. В парке Победы собрались протестующие против сноса памятника; полиция провела задержания (ОБНОВЛЕНО)

В понедельник вечером в Пардаугаве собрались протестующие против демонтажа памятника в парке Победы.
Как уже сообщалось ранее, что заявку на проведение акции протеста подала партия Русский союз Латвии, однако Рижская дума, выслушав представителей органов госбезопасности, решило отказать в проведении мероприятия. Однако чуть позже в социальных сетях появились призывы приехать к объекту к 19.00.
К 18.40 у памятника собралось несколько десятков протестующих, а также большое количество журналистов. У многих противников сноса памятника в руках были красные цветы. Госполиция занималась проверкой документов.
Также к памятнику прибыли юноши с латвийскими флагами. Между ними и участниками протеста происходили словесные перепалки.
Возле прилегающей к памятнику территории собралось около 50 человек, однако большая часть не вступает в дискуссии. Также никто не выкрикивает лозунги.
В Пардаугаве сосредоточены силы Госполиции, Рижской муниципальной полиции и спецназа. Стражи порядка просят всех разойтись.
В 19.35 часть собравшихся полиции удалось разогнать.
По информации Госполиции, всего вечером 22 августа в парке Победы были задержаны пять человек. Против них начаты административные процессы за нарушение закона о проведении собраний, шествий и пикетов.
Двое лиц не подчинились требованиям полиции, поэтому против них в этой связи также были начаты административные процессы. В отношении еще двух лиц начаты административные процесы за враждебные комментарии.
Кроме того, в течение дня полиция зафиксировала еще двух лиц, которые незаконно пилотировали в окрестностях памятника дроны. С лицами проведены беседы, дроны изъяты.
Как уже сообщалось, 22 августа возле памятника в парке Победы начались подготовительные работы по демонтажу монумента.
Šovakar Uzvaras parkā pie norobežotās pieminekļa teritorijas bija ieradušies vairāki desmiti cilvēku. Saistībā ar pārkāpumiem aizturētas un iecirknī nogādātas 5 personas. Attiecīgi ir sākti vairāki procesi par pulcēšanos, nepakļaušanos policijas likumīgajām prasībām u.c. Plašāk: pic.twitter.com/hB4Oqxm2av— Valsts policija (@Valsts_policija) August 22, 2022