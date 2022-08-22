ФОТО. В парке Победы собрались протестующие против сноса памятника; полиция провела задержания (ОБНОВЛЕНО)
Foto: DELFI

В понедельник вечером в Пардаугаве собрались протестующие против демонтажа памятника в парке Победы.

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Как уже сообщалось ранее, что заявку на проведение акции протеста подала партия Русский союз Латвии, однако Рижская дума, выслушав представителей органов госбезопасности, решило отказать в проведении мероприятия. Однако чуть позже в социальных сетях появились призывы приехать к объекту к 19.00.

К 18.40 у памятника собралось несколько десятков протестующих, а также большое количество журналистов. У многих противников сноса памятника в руках были красные цветы. Госполиция занималась проверкой документов.

Также к памятнику прибыли юноши с латвийскими флагами. Между ними и участниками протеста происходили словесные перепалки.

Возле прилегающей к памятнику территории собралось около 50 человек, однако большая часть не вступает в дискуссии. Также никто не выкрикивает лозунги.

В Пардаугаве сосредоточены силы Госполиции, Рижской муниципальной полиции и спецназа. Стражи порядка просят всех разойтись.

В 19.35 часть собравшихся полиции удалось разогнать.

По информации Госполиции, всего вечером 22 августа в парке Победы были задержаны пять человек. Против них начаты административные процессы за нарушение закона о проведении собраний, шествий и пикетов.

Двое лиц не подчинились требованиям полиции, поэтому против них в этой связи также были начаты административные процессы. В отношении еще двух лиц начаты административные процесы за враждебные комментарии.

Кроме того, в течение дня полиция зафиксировала еще двух лиц, которые незаконно пилотировали в окрестностях памятника дроны. С лицами проведены беседы, дроны изъяты.

Как уже сообщалось, 22 августа возле памятника в парке Победы начались подготовительные работы по демонтажу монумента.

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