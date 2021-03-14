ФОТО: В подвале Нового Рижского театра нашли замурованную капсулу времени с посланием из XIX века
Foto: Пресс-фото

В ходе строительных работ в подвальных помещениях Нового Рижского театра (ул. Лачплеша, 25) была найдена капсула, содержащая ряд исторических свидетельств 19 века. Как сообщили Delfi в ГАО Valsts nekustamie īpašumi, речь идет о письменных посланиях и газете тех времен.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Скорее всего, "капсулу времени" замуровали в стены театра в конце 19 века. Содержание послания тогдашних жителей Риги потомкам пока что не раскрывается.

"Так как капсула содержала бумажные изделия возрастом более ста лет, мы провели лишь внешний осмотр. Для извлечения артефактов из металлической коробки была приглашена профессиональная реставратор Даце Дубровска. Когда работа будет проделана, будет принято решение о восстановлении документов и их дальнейшем статусе", — пояснили в VNĪ.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

13

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Valsts nekustamie īpašumi
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Wolt расширяет ассортимент: электротовары, косметика, товары для детей и хобби
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее

Новые проекты

Koknešu iela, Stopiņu nov.,
От 81 540€
Stirnu iela, Purvciems, Rīga,
От 59 400€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 279 140€
Upeņu iela, Purvciems, Rīga,
От 56 700€
Ķīpsalas iela, Ķīpsala, Rīga,
От 130 400€
Briežu iela, Mīlgrāvis, Rīga,
От 41 600€
Ūbeļu iela, Ādažu nov.,
От 57 554€
Zasulauka iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
От 29 000€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
От 120 707€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
От 80 000€
Elijas iela, Centrs, Rīga,
От 86 900€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
От 67 700€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
От 97 000€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
От 40 000€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
От 79 000€
Ernesta Birznieka-Upīša iela, Centrs, Rīga,
От 153 000€
Nometņu iela, Salaspils nov.,
От 49 150€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
От 89 700€
Ganību dambis, Centrs, Rīga,
От 88 000€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 82 200€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 118 338€
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
От 89 000€
Robežu iela, Dreiliņi, Rīga,
От 68 000€
Gaiļezera iela, Mežciems, Rīga,
От 102 000€
Pūces iela, Purvciems, Rīga,
От 85 000€