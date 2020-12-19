ФОТО: в праздничном убранстве впервые засверкали парки в микрорайонах Риги

Впервые в ожидании Рождества, в дополнение к уже существующему оформлению, праздничным светом засверкали парки в рижских микрорайонах — Анниньмуйжский парк, Дзегужкалнс, Эбельмуйжский парк, Саркандаугавский парк, аллея в Бикерниекском лесу и Плявниекская березовая роща, сообщили порталу Delfi в пресс-службе Рижской думы.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"В ожидании праздника мы открываем календарь Адвента, и каждый день приносит какой-нибудь приятный сюрприз, и Рига наряжается в праздничное убранство. В первое воскресенье Адвента зажглись огни на главных елках города и праздничное освещение улиц и площадей, а в ожидании четвертого Адвента радостное и светлое настроение создадут освещенные парки в рижских округах. Это новая инициатива — наряду с привычным праздничным оформлением центра города мы хотим создать светлую и домашнюю атмосферу в столичных округах, чтобы праздник вошел во весь город. В этом году, радуя жителей, мы изыскали возможность поддержать и предпринимателей творческой индустрии, на работу которых повлияла или ее даже остановила пандемия Covid-19", — сказал председатель Рижской думы Мартиньш Стакис, призывая осмотреть праздничное освещение.

По его словам, Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы объявил ранее не проводившийся конкурс на софинансирование проектов рождественского и новогоднего оформления городской среды. По результатам этого конкурса были отобраны шесть проектов -- "Как снег на горных вершинах", световая прогулочная тропа "В поисках чуда", объект среды "Мороз", "Планета — Эбельмуйжский парк", "В саду звезд", "В саду Зазеркалья".

Световая прогулочная тропа "В поисках чуда" в Анниньмуйжском парке освещена каждый день с 16.00 до 22.00.

Объект среды "Мороз" в Плявниекской березовой роще освещается каждый день с 17.00 до 23.00.

"Как снег на горных вершинах" — фрагменты из концертной программы Раймонда Паулса и Зигфридса Муктупавелса в парке Дзегужкалнс можно смотреть каждый день с 17.00 до 23.00.

"Планета — Эбельмуйжский парк" — Эбельмуйжский парк освещен каждый день с 16.30 до 22.00.

"В саду звезд" — в Саркандаугавском парке освещение работает каждый день с 16.30 до 23.00.

"В саду Зазеркалья" — в Бикерниекском лесу эффект зеркальных шаров можно увидеть каждый день с 16.00 до 22.00, LED-прожекторы освещают деревья и территорию в течение всех суток.



В преддверии Рождества праздничная атмосфера ощущается в излюбленных местах прогулок горожан и в центре, и в микрорайонах города, создавая светлое, теплое и домашнее настроение на улицах, в парках и скверах. В городе можно осмотреть двадцать, установленных и украшенных самоуправлением елок, электрические декоры, объекты среды и инсталляции расположены на Эспланаде, на площади Независимости, рядом с Домом конгрессов, в Верманском парке, в парке Узварас, в парке Виестура, на круге улицы Буллю, в саду Маскавас, в Старой Риге, на улице Бривибас, на въезде в Ригу — на улице Лиелирбес, на Бривибас гатве, Улманя гатве и в других местах города.

Места размещения праздничного оформления отмечены на карте, которая с 19 декабря будет доступна здесь. Жители могут дополнить карту, отправляя на э-почту iksd@riga.lv адрес и название освещенного объекта, дома, двора, учреждения или витрины. Адреса празднично оформленных объектов городской среды будут отмечены на карте с обозначением "Iedzīvotāju Ziemassvētku noformējuma favorīti". И поэтому жителей призывают делиться в социальных сетях фотографиями праздничного оформления с тегом "RotāRīgu" — #rotarigu.

Фотографии размещены здесь.

