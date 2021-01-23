ФОТО: В Риге и Даугавпилсе прошли пикеты в поддержку Навального

23 января в Риге у посольства России прошла несанкционированная акция протеста в знак поддержки российского оппозиционера Алексея Навального. По данным агентства LETA, в ней приняли участие несколько десятков человек.

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Мероприятие прошло спокойно, без каких-либо инцидентов, заявила агентству представитель Госполиции Гита Гжибовска. Сотрудники полиции на месте обеспечивали безопасность и следили за соблюдением норм эпидемиологической безопасности.

Ранее уже сообщалось, что в целях борьбы с Covid-19 Рижская дума отказалась согласовывать проведение акции протеста. Госполиция, по словам Гжибовски, изучит, есть ли необходимость начала административного процесса в связи с несанкционированным пикетом.

Акция протеста прошла и в Даугавпиле. По данным даугавпилсского онлайн-издания "Чайка", пикет организовала группа активистов из Краславы. К четверым активистам присоединились несколько жителей города.

23 января акции в поддержку Навального прошли по всей России и в многих городах по всему миру. В России в акциях приняли участие десятки тысячи человек, количество задержанных превышает тысячу человек.

20 августа Алексeю Навальному стало плохо на борту самолета, вылетевшего из Томска в Москву. Он потерял сознание, после чего экипаж совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Навального отправили на лечение в Германию. Власти страны объявили, что Навальный был отравлен боевым веществом группы "Новичок". Примерно через месяц после отравления оппозиционера выписали.

Пока Навальный был за границей, Федеральная служба исполнения наказаний потребовала заменить условный срок по делу "Ив Роше" на реальный, а Следственный комитет России завел на политика новое уголовное дело о мошенничестве.

Навальный вернулся в Россию рейсом "Победы" 17 января. После прилета Навальный был задержан при прохождении пограничного контроля. На следующий день суд, заседание которого проходило в отделении полиции, постановил заключить его под стражу. Навальный с 18 января находится в СИЗО "Матросская тишина", 19 января вышел его фильм о "дворце Путина", который к утру 23 января набрал уже больше 65 млн просмотров.