ФОТО: В Риге начались работы по восстановлению фасада и крыши старинного здания таможни

Государственное акционерное общество Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) приступает к восстановлению фасада и крыши старинного здания таможни — одного из первых построенных в XIX в. административных зданий в Риге, расположенного на набережной Даугавы по ул. Кришьяня Валдемара, 1а.

По словам члена правления VNĪ Яниса Ивановскиса-Пигитса, в ходе приведения фасада в порядок будут устранены трещины и износ с сохранением аутентичности здания, имеющего культурно-историческое значение.

С компанией SIA WARSS+ заключен договор на сумму 374,4 тысячи евро (без НДС). "Планируя обновление здания, мы консультировались с Латвийским национальным управлением культурного наследия и провели архитектонически-художественное исследование. После завершения работ роскошный дом, построенный в XIX веке в стиле неоготики, вернет себе былой колорит, чтобы радовать жителей и гостей Риги", — отметил Ивановскис-Пигитс.

Работы планируется завершить до конца 2020 года. Финансирование работ осуществляется на средства VNĪ, а вложения из поступлений от долгосрочной арендной платы будут впоследствии окупаться.

Двухэтажное каменное здание в стиле неоготики с подчеркнутой трехэтажной конструкцией центрального ризалита с башней возведено в 1875–1887 годах по проекту архитектора Николая Трусова как административное здание таможни. Это здание обладает культурно-исторической ценностью и находится на территории памятника градостроительства "Исторический центр города Риги". Дом построен сразу после сноса укреплений Цитадели одновременно со строительством набережной Даугавы.

В 1958 году был разработан проект перестройки здания для нужд Клуба иностранных моряков, находившегося здесь до конца 1980-х годов. В ходе перестройки в здании были созданы концертный зал, танцевальный зал, кинозал, ресторан и бильярдный зал. В 1981 году во время строительства Вантового моста были снесены ворота, выходящие на улицу Валдемара, поскольку конструкция находилась очень близко к боковому фасаду здания.

В целом здание сохранило свой первоначальный объем, выразительную композицию фасадов и роскошную скульптурную отделку. Расположенное рядом с Вантовым мостом и Президентским дворцом здание хорошо заметно в панораме правого берега Даугавы. В настоящий момент здание сдается в аренду Государственному агентству материального обеспечения и используется Службой внутренней безопасности.

"Восстановление фасада здания Бюро внутренней безопасности — долгожданное событие, и мы рады, что уже в конце этого года, в преддверии пятилетнего юбилея бюро, его работники, посетители и простые прохожие смогут каждый день любоваться и радоваться великолепию и благородству этого здания", — отметил начальник Бюро внутренней безопасности Валтерс Мурниекс.