ФОТО. В Риге открыта велодорожка "Центр - Зиепниеккалнс"

14 октября представители Рижской думы торжественно открыли недавно построенную велосипедную дорожку "Центр - Зиепниеккалнс", строительство которой началось осенью прошлого года, сообщили Delfi bizness в Рижской думе.

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В рамках проекта была построена велосипедная дорожка, отделенная от пешеходного и автомобильного сообщения, улучшена организация движения и высажено порядка 400 новых саженцев цветущих кустарников. Общая длина велосипедной дорожки составляет около шести километров.

Работы выполняла дорожно-строительная компания SIA "Binders". Плановая стоимость велосипедной дорожки "Центр - Зиепниеккалнс" составила 1,8 млн евро.

"В сфере дорожной инфраструктуры Риги активно продолжается строительный сезон. Несмотря на значительное удорожание строительства, нам удалось успешно завершить и достроить еще один важный для рижан инфраструктурный объект, который обеспечит жителей ближайших микрорайонов качественным велотранспортным сообщением", — заявил Вилнис Кирсис, заместитель председателя Рижской думы по дорожной инфраструктуре и развитию.

Скоро будет построена и еще одна велодорожка в Пардаугаве - она соединит Иманту и Болдераю.