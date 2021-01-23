ФОТО: В Риге пикет в поддержку Навального собрал несколько десятков человек
Foto: F64

23 января в Риге у посольства России прошла несанкционированная акция протеста в знак поддержки российского оппозиционера Алексея Навального. По данным агентства LETA, в ней приняли участие несколько десятков человек.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Мероприятие прошло спокойно, без каких-либо инцидентов, заявила агентству представитель Госполиции Гита Гжибовска. Сотрудники полиции на месте обеспечивали безопасность и следили за соблюдением норм эпидемиологической безопасности.

Ранее уже сообщалось, что в целях борьбы с Covid-19 Рижская дума отказалась согласовывать проведение акции протеста. Госполиция, по словам Гжибовски, изучит, есть ли необходимость начала административного процесса в связи с несанкционированным пикетом.

23 января акции в поддержку Навального прошли по всей России и в многих городах по всему миру. В России в акциях приняли участие десятки тысячи человек, количество задержанных превышает тысячу человек.

20 августа Алексeю Навальному стало плохо на борту самолета, вылетевшего из Томска в Москву. Он потерял сознание, после чего экипаж совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Навального отправили на лечение в Германию. Власти страны объявили, что Навальный был отравлен боевым веществом группы "Новичок". Примерно через месяц после отравления оппозиционера выписали.

Пока Навальный был за границей, Федеральная служба исполнения наказаний потребовала заменить условный срок по делу "Ив Роше" на реальный, а Следственный комитет России завел на политика новое уголовное дело о мошенничестве.

Навальный вернулся в Россию рейсом "Победы" 17 января. После прилета Навальный был задержан при прохождении пограничного контроля. На следующий день суд, заседание которого проходило в отделении полиции, постановил заключить его под стражу. Навальный с 18 января находится в СИЗО "Матросская тишина", 19 января вышел его фильм о "дворце Путина", который к утру 23 января набрал уже больше 65 млн просмотров.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA rus.DELFI.lv

Sharing Options

13

Source

LETA rus.DELFI.lv

Tags

Aleksejs Navaļnijs Krievija Maskava Rīgas dome Vācija Valsts policija
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Сменила работу на кораблях на карьеру в ИТ. История Анастасии
Существует то, что меняется: женщин очень ждут в мире ИТ. История Дианы
Cоветы дизайнера, как создать ресторанную атмосферу для ужина дома
Работая в ИТ, можно легально примерить на себя роль хакера. История Айгарса
Мечтаете о просторной кухне? Это можно сделать, не ломая стены
Сфера ИТ подходит людям, которые хотят постоянно узнавать что-то новое. История Раймондса
От медсестры и торгового менеджера до ИТ-специалистки. Рассказ Анастасии