ФОТО: В Риге прошел фестиваль уличной еды Riga Street food

В субботу, 18 января в Риге уже четвертый год подряд состоялся организованный Live Rīga фестиваль уличной еды - Riga Street food festival. Шеф-повара шестнадцати рижских ресторанов готовили свои интерпретации на тему латвийского стритфуда.

Riga Street food festival стал самой необычной традицией января, мероприятием, которое ежегодно посещают несколько тысяч человек. Также это событие заметили не только местные, но и международные конкурсы, в том числе Best Event Awards World, который признал фестиваль стритфуда в 2018 году третьим лучшим публичным мероприятием в мире.

Заявки на участие подали рестораны Aqua Luna, Centrālais Gastro tirgus, Čarlstons, Entresol, Ferma, Garage, Hercogs, Kolonāde. Mūsu stāsti, Koya, Osta, OZO restorāns, Stage 22, Steiku haoss, St. Petrus, Tinto, Valmiermuižas alus vēstniecība Rīgā.

В этом году подготовленные поварами гастрономические приключения на улицах дополнили перформансы уличного искусства, выступления уличных музыкантов, а также огненное шоу.