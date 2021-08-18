ФОТО: В Риге прошел массовый митинг против вакцинации и коронавирусных ограничений

18 августа в Старой Риге прошла акция противников "ковидных" ограничений, в которой приняли участие несколько тысяч человек. Протест носил мирный характер, сотрудники полиции не задержали ни одного из участников. Как сообщает полиция, все нарушения были зафиксированы с помощью технических средств, и нарушители будут привлечены к ответственности.

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Главным требованием протестующих был отказ от обязательной вакцинации от Covid-19, а также смягчение или отмена других мер, связанных с пандемией. Лидеры акции — оппозиционные политики Айнар Шлесерс и Алдис Гобземс — в своих заявлениях не скрывали намерения прийти к власти на выборах 2022 года на волне недовольства народа "пандемийными" ограничениями.

Около 19 часов Шлесерс в сопровождении нескольких десятков человек возложил цветы к Памятнику свободы. Затем группа его сторонников направилась в Вецригу в направлении Рижского замка. Среди участников шествия были также политики Любовь Швецова, Юлия Степаненко и Вячеслав Степаненко, бывший глава ЦИК Арнис Цимдарс, известный в прошлом спортсмен и политик Виктор Щербатых, а также Линда Лиепиня, бывший шеф Дорожной полиции Эдмундс Зивтиньш и бывший премьер-министр Вилис Криштопанс.

Алдис Гобземс приехал на площадь на автобусе с платформой на крыше. В своем выступлении он подверг критике СМИ и действующих политиков, а также представил своих единомышленников. Одна из них, Карина Спруде, выступила на русском языке, заявив кроме всего прочего, что "у наших детей украли этот год".

Собравшиеся на площади люди держали в руках плакаты, на которых в том числе были размещены утверждения о том, что "русская община за свободу выбора вакцинации" или "мое тело — мой выбор". Толпа, реагируя на призывы ораторов, скандировала "Кариньша в отставку" и "Левитс, выходи!"

После митинга в Старой Риге протестующие направились к Кабинету министров, где положили к забору детские игрушки. После этого Гобземс призвал митингующих идти в церкви молиться. После этого народ стал расходиться, часть людей пошла к памятнику Свободы. Акция протеста завершилась после 22 часов.

После официального завершения мероприятия были зафиксированы отдельные случае агрессивного поведения протестующих. Было выбито стекло полицейской машины (начат уголовный процесс), кто-то взорвал петарду, а возле здания Кабмина несколько человек справляли нужду. Также в толпе были замечены пьяные.

С отдельными нарушителями полиция провела разговоры, но задержаний не наблюдалось.

Портал Delfi вел текстовую трансляцию акции протеста.

Законопроект, против которого протестовали организаторы мероприятия, сейчас находится на рассмотрении в Сейме.

4 августа Сейм утвердил законопроект в первом чтении: то есть, в той редакции, которую предложил Кабинет министров. Законопроект предусматривает, во-первых, введение обязательной вакцинации для работников трех отраслей — здравоохранения, образования и длительного социального ухода. Во-вторых, он предполагает, что с 1 октября у работодателей будет право увольнять работников, подлежащих обязательной вакцинации, если они не смогут предъявить сертификат Covid-19, подтверждающий факт вакцинации или перенесенной болезни.