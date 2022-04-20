ФОТО: В Риге прошел митинг за русские школы
Foto: rus.delfi.lv

В среду, 20 апреля в 17:00 у Министерства образования проходит открытое обсуждении нового закона об образовании. Организаторы призвали присоединиться всех, кто не согласен с полным переводом всех латвийских школ на латышский язык обучения.

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Как говорится в описании мероприятия у Министерства образования, новый проект министерства предлагает за несколько лет перевести преподавание всех предметов в меньшинственных школах исключительно на латышский язык. Это касается основного образования и детских садов. Обсуждение законопроекта на сайте Министерства образования продлится до 22 апреля, после чего его рассмотрят правительство и Сейм.

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