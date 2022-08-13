ФОТО: В Риге прошел пикет против террористической деятельности России в Украине
Foto: LETA

В субботу днем ​​перед посольством России в Риге собралось несколько десятков человек, чтобы выразить свою поддержку бойцам украинского "Азова" и осудить Россию за ее террористическую деятельность в Украине.

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Как отмечается, участники акции разного возраста держали в руках плакаты, преимущественно на английском языке, призывающие сохранить героев Мариуполя, Украину и бойцов ее отряда специального назначения "Азов", а также осуждающие Россию, которую называли террористическим государством и страной-убийцей.

Участники протеста в основном вели себя мирно, но временами раздавался лозунг "Россия — террористы". За происходящим наблюдали сотрудники правохранительных органов.

Кто является инициатором протеста, участники акции не раскрыли, но известно, что как минимум до полудня пятницы подобное мероприятие не было официально зарегистрировано в Рижской думе.

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