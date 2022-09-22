ФОТО. В Риге прошел пикет у пустых витрин на улице Бривибас

Организация "Город для людей" сегодня, 22 сентября, провела пикет "Верните жизнь на улицу Бривибас", чтобы привлечь внимание к проблеме пустых витрин на рижской улице, сообщает агентство LETA.

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По наблюдениям агентства, протестующие выстроились от дома на улице Бривибас 87 до дома на улице Бривибас 95 по обеим сторонам улицы, чтобы выразить свое недовольство нынешним состоянием улицы и расположенным на ней зданий.

Участники акии держали в руках плакаты с надписями "Проезжайте, здесь не на что смотреть", "Я не в восторге", "Жизнь этой улице" и "Шумная, опасная, неприятная".

Активисты хотели напомнить депутатам Рижской думы, что движение на улице Бривибас нужно сократить и провести благоустройство, чтобы улица постепенно становилась привлекательной для всех ее пользователей, а не только для автомобилистов.

"Давно сложившаяся ситуация не стимулирует пешеходов оставаться на улице, они проходят по ней только в случае необходимости. Следовательно, на улице нет живой и привлекательной среды, что создает последствия для малого бизнеса — я насчитал более 80 пустых витрин по улице между бульваром Райня и Воздушным мостом", — заявил член правления "Города для людей" Рудольф Голубов.