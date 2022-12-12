ФОТО. В Риге прошел забег Дедов Морозов: как это было
Foto: LETA

11 декабря в Вецриге прошел традиционный забег Дедов морозов. Участники благотворительного мероприятия, которое уже в 15-й раз проводит Ротари-клуб, стартовали с Домской площади.

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Принять участие мог любой, кто купил билет, который шел в комплекте с костюмом. До начала забега на площади прошли мероприятия с особо приглашенными гостями.

Собранные в этой благотворительной акции средства будут переданы в программу "Мобильный центр здоровья" фонда Ronald McDonald House Charities (RMHC) для детей Латвии. "Мобильный центр здоровья" позволяет детям до 18 лет, живущим в отдаленных регионах Латвии, получить бесплатную медицинскую консультацию рядом с их местом проживания.

С 2010 благодаря программе RMHC "Мобильный центр здоровья" было проведено более чем 51 000 бесплатных консультаций для детей, живущих в сельских районах Латвии. Латышский RMHC также тесно сотрудничает с детской клинической университетской больницей.

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